Tonfo alle amministrative | il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia le dimissioni | elezioni anticipate al 23 luglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Parlando questa mattina al Palazzo della Moncloa di Madrid, ilhato le suein reazione alla sconfitta del suo partitotenutesi ieri nel Paese: il parlamento è stato sciolto e lesono stateal prossimo 23. Il Psoe (partito socialista),espressione del governo, è stato battuto praticamente in tutti i comuni che contavano, come la Comunità Valenciana, l’Extremadura e Siviglia. L’unico risultato positivo è arrivato nella Castilla-La Mancha, dove Emiliano Garcìa-Page ha conservato la maggioranza assoluta. Una vera e propria ecatombe inaspettata a vantaggio della destra del Partito popolare, che con il 31,5% dei ...

Parlando questa mattina al Palazzo della Moncloa di Madrid, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato le sue dimissioni in reazione alla sconfitta del suo partito alle amministrative tenutesi ...Effetto della cocente sconfitta dei socialisti, che hanno perso praticamente tutti i posti che contano a livello locale. Ottima affermazione dei Popolari, ...