Todis Ostia fuori dai playoff di Serie A Futsal | nessuna aggressione all’arbitro dai tifosi lidensi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) C’è delusione nella tifoseria dellaLido di, squadra di Calcio a 5 che per gravi errori arbitrali non giocherà il Campionato diA1 il prossimo anno. Era girata voce come, l’enorme rabbia legata al risultato della partita e l’arbitraggio superficiale, avesse portato qualche tifoso ad aggredire l’arbitro della partita: una dinamica smentita categoricamente dalle persone presenti all’incontro.da parte deidellaHa fatto tanta rabbia l’esclusione della squadra dallaA, ma nulla che potesse far esplodere la situazione in una violenza gratuita verso l’arbitro. Nessuno schiaffo, calcio o altro tipo dial personale arbitrale della gara. Chi ha seguito ...