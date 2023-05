Tiro a volo | Coppa del Mondo Almaty 2023 | l’Italia torna con fiducia dal Kazakistan

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023)chiude con due vittorie e due terzi posti, oltre a diversi altri piazzamenti in finale e nelle posizioni a ridosso della top 10 nelle qualificazioni, nelle specialità olimpiche della tappa dideldi, disputata ad, in. I tiratori azzurri acquisiscono così punti pesantissimi per il ranking olimpico, utile ad assegnare una carta in ciascuna specialità al termine del periodo di qualificazione:per ora ha staccato un pass in ciascuna specialità ad eccezione del trap maschile. La vittoria di Massimo Fabbrizi ed il buon piazzamento di Daniele Resca fanno sì che i due azzurri siano risaliti prepotentemente in graduatoria, così come ora è secondo assoluto ed il primo dei non qualificati Gabriele ...