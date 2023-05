Tin & Tina | una storia vera ha ispirato il film Netflix?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 29 maggio 2023) IlTinnon è basato su una, ma sull’omonimo cortometraggio del 2013 diretto da Rubin Stein. Si tratta di unadi fantasia che ruota attorno a due gemelli orfani cresciuti in un rigido ambiente religioso. Tuttavia, l’ispirazione per questa trama viene dalle personali esperienze d’infanzia del regista, per sua stessa ammissione, in particolare per quanto riguarda la sua formazione cattolica. Stein ha infatti rivelato che da bambino ha letto la Bibbia e ha scoperto i suoi testi complessi, trovando molti passaggi spaventosi, accompagnati da immagini inquietanti che hanno popolato i suoi incubi. Tuttavia, crescendo e rileggendo la Bibbia, si è reso conto che i suoi sentimenti di paura derivavano in parte dalla sua innocenza ...