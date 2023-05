The Witcher | Dolph Lundgren potrebbe essere il nuovo protagonista dello spin-off di The Witcher

(Di lunedì 29 maggio 2023)si sarebbe unito al cast del-off su The. Secondo quanto riportato da Collider,ha rivelato questa informazione in un’intervista rilasciata all’emittente svedese Aftonbladet. Non sono state fornite ulteriori informazioni, ma Collider ipotizza che questocollegato allo-off con protagonisti i Rats, trapelato all’inizio dell’anno. Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente il progetto, ma i personaggi sono apparsi per la prima volta nel libro Time of Contempt. La terza stagione di Thesarà fortemente basata su quel libro, quindi gli spettatori dovrebbero conoscere per la prima volta i personaggi quando uscirà ...

La terza stagione diarriverà su Netflix a giugno, ma già si pensa al futuro della ...Mercoledì 2: Gli aggiornamenti sulle riprese Intervistata da Deadline , Sophie Holland - responsabile dei casting di numerose serie di successo come, Mercoledì , YOU e la prossima...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolonon si fermerà. Quando manca ancora più di un mese all'arrivo in streaming della terza stagione (dal 29 giugno su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart ...

Le serie Netflix di giugno 2023: torna The Witcher! Everyeye Serie TV

The Witcher is back on Netflix, Spidey has a new film, plus there's a bounty of new and unusual films on at film festivals across the country. It's your guide on what to watch in June.Excitement is building as The Witcher Season 3 Volume 1 gears up for its highly anticipated release on June 29th, but fans have even more reason to celebrate. In a recent interview with Deadline, ...