The Witcher 3 | l' ultima stagione con Henry Cavill uscirà quest' estate

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'uscita di The3 è imminente e l'adattamento Netflix del gioco fantasy è pensato per continuare ancora qualche altra, ma le nuove puntate connei panni del killer di mostri mutanti sono le ultime. Pero, l'attesa per la prossima release è così alta e non dipende solo da un'attesa oltre un anno tra unae la successiva. L'volta che abbiamo lasciato Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan), quasi tutti idel regno erano stati spazzati via e un afflusso di forze oscure e mostri minacciavano di provocare ancora più scompiglio nel continente, con la sopravvivenza del mondo intero che gravava sulle spalle dei nostri tre antieroi. Ci si aspetta, quindi, una terza...

Da qualche giorno,3 ha festeggiato l'ottavo anniversario, e in questo periodo l'RPG targato CD Projekt RED ha accumulato, anno dopo anno, numeri di vendita sempre più grandi, a descrivere la situazione che ...3: Wild Hunt ha venduto oltre 50 milioni di copie dal lancio ad oggi, su tutte le piattaforme. Il gioco di ruolo di CD Projekt Red, considerato da molti come uno dei migliori RPG open ...Le recenti notizie dal mondo dello spettacolo hanno scosso gli appassionati de '': il direttore del casting ha appena rivelato che la quinta stagione della popolare serie è in fase di produzione! Quando Henry Cavill ha annunciato la sua uscita dalla serie '...

Le serie Netflix di giugno 2023: torna The Witcher! Everyeye Serie TV

Those sorts of numbers mean that series is one of the biggest video game franchises of all time. For comparison, this new data puts The Witcher 3 in spitting distance of smash hits like Mario Kart 8 ...Le vendite di The Witcher 3 continuano a salire negli anni, raggiungendo cifre folli per un RPG single player Che The Witcher 3 sia un successo non è un mistero. Dal suo lancio ben 8 (!) anni fa ad og ...