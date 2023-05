The manchurian candidate | il senatore-militare e la sua sfida

(Di lunedì 29 maggio 2023) THESky Cinema uno ore 23,35 Con Denzel Washington, Meryl Streep e Liev Schreiber. Regia di Jonathan Demme. Produzione USA 2004. Durata: 2 ore e 10 minuti TRAMA Un giovane ambiziosotorna dal servizioin Kuwait con molte decorazioni e una fama di eroe per il comportamento in combattimento. Spinto dall'ambiziosissima madre (una viperina Meryl Streep) diventa presto un papabile per la vicepresidenza. Ma il suo ufficiale in Kuwait dell'eroismo non sembra convinto. Una serie di incubi gli insinuano il sospetto che le cose non siano andate come nella versione ufficiale. Difatti il reparto venne catturato e sottoposto al lavaggio del cervello. Il lavaggio tramutò il vicepresidente in pectore in un killer di politici. L'ufficiale cerca di stopparlo, ma rischia di ...

