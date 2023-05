The Idol | a Cannes 2023 gli eccessi e gli scandali della “favola oscura” Sky Exclusive

(Di lunedì 29 maggio 2023) Theè stata presentata di recente in anteprima mondiale al Festival die hazzato la Croisette. Co-creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, Thevede protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp. Annunciata da tempo, Theha fatto il suo debutto in anteprima mondiale a. La serie, trae polemiche, sorti nei mesi precedenti, ha portato sul red carpet il co-ideatore, Sam Levinson e Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp, protagonisti dello show. Già solo con i primi due episodi, proiettati a circa due settimane dal debutto, la serie ha destato diverso scalpore tra i presenti. Thepresentata al Festival di ...

Alcune serie molto attese accenderanno il prossimo giugno su Sky e NOW , tra le quali, che vede la partecipazione di Lily - Rose Melody Depp eWeekend nel ruolo di protagonisti. Per chi invece è appassionato di politica, o semplicemente ama serie di questo tipo, allora ...Tra lo sciopero degli sceneggiatori , gli impegni del creatore della serie Sam Levinson pere la fitta agenda di Zendaya , protagonista di Euphoria , l'uscita della terza stagione è stata ...Buon sangue non mente: Lily - Rose Deep dà scandalo al Festival di Cannes. La 23enne figlia degli attori Johnny Depp e Vanessa Paradis è la protagonista (nei panni di Jocelyn) della serie tv, diretta da Sam Levinson, prodotta da Hbo e in Italia dal prossimo 5 giugno sulle piattaforme Sky e Now. Ebbene, Lily - Rose ha ereditato dai genitori l'aria da bad girl sexy e al tempo ...

Le serie Sky e NOW di giugno 2023: da The Idol a And Just Like That... Everyeye Serie TV

Per Euphoria 3 l'attesa si allunga ancora: la terza stagione della serie HBO slitta al 2025, ecco il motivo del ritardo.Buon sangue non mente: Lily-Rose Deep dà scandalo al Festival di Cannes. La 23enne figlia degli attori Johnny Depp e Vanessa Paradis è ...