TFA sostegno VIII ciclo | sovrannumerari si iscrivono nella stessa Università in cui hanno superato le prove?

(Di lunedì 29 maggio 2023) TFA, gli aspirantisono in attesa di conoscere le modalità di iscrizione al corso. Il decreto per le selezioni ed iscrizioni non è stato ancora pubblicato, pertanto le(tranne Suor Orsola Benincasa nonancora avviato neanche le iscrizioni dei. L'articolo .

... che, avendo maturato almeno un anno di servizio sul, sono stati utilizzati nel primo ... al fine di evitare di essere "tagliati fuori dalla possibilità di accedere al, pur avendo, sul ...Quando sarà pubblicato il decreto ministeriale che riguarda l'indizione del VIII ciclo delAnnunciato per marzo, poi aprile, adesso siamo alla fine di maggio, ma del provvedimento non c'è traccia. Alcuni punti fermi: il decreto deve essere emanato dal Ministero dell'Università ...Novità in arrivo per chi sta attendendo l'uscita del decreto relativo al2023. Sono diverse le notizie sui corsi in arrivo. Da quello che ha appreso la nostra redazione, sono oltre 29mila i posti indicati dal Ministero per l'VIII ciclo. Il decreto , salvo ...

TFA sostegno VIII ciclo: date prove, posti disponibili. Tutto quello che sappiamo realmente Orizzonte Scuola

Ancora in attesa della pubblicazione del decreto per l’VIII ciclo del Tfa sostegno, i candidati si chiedono se si farà in tempo con lo svolgimento delle prove.Quando sarà pubblicato il decreto ministeriale che riguarda l'indizione del VIII ciclo del Tfa sostegno. Annunciato per marzo, poi aprile, adesso siamo alla fine di maggio, ma del provvedimento non c' ...