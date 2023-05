Terra Amara | anticipazioni lunedì 29 maggio | cosa sarà successo davvero a Zuleyha?

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ledella puntata di oggi,29, della soap turca, come al solito in onda su Canale5. Prima un riepilogo della puntata precedente: Hunkar e Fekeli si mettono sulle tracce di Demir. Nel frattempo, Mujgan racconta del filmato a Behice, la quale la rimprovera di aver gestito male la situazione. L’imprenditore, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, che sorpresa: in onda anche domenica con puntata extra-large, ledella puntata di oggi: Sermin, incidente mortale?, ledella puntata di ...

Transizione ecologica, transizione digitale, sanità pubblica, guarigione dellae dell'umanità ... L'ultima pagina del Diario europeo di Spinelli porta un'annotazione. "Quando per quarant'...Le anticipazioni diprovenienti dalla Turchia permettono di dare uno sguardo a cosa succederà a Zuleyha dopo la vendetta di Demir. Per la protagonista inizierà un periodo di serie difficoltà, tanto che ...Al 10' Maio sfonda sulla destra e si accentra per andare al tiro e servire l'accorrente Allegretti, ma D'Aniello in uscita blocca a, arrivandoci prima di tutti. Al 12' la Giana raddoppia con ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 28 maggio al 3 giugno La Gazzetta dello Sport

La disperazione porta Zuleyha a tentare il suicidio. Ecco tutto quello che succede nelle puntate della nuova settimana della soap turca di Canale 5 ...Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...