Chi erano i due candidati in corsa Il primo sfidante del ballottaggio, che ha conquistato la poltrona di primo cittadino era Stefano Bandecchi,dellaCalcio e coordinatore ...Quando mancano poco più di una decina delle 129 sezioni ildellae patron dell'Unicusano sta infatti ottenendo quasi il 55% dei voti. Netta la crescita rispetto al 28,14 per cento ...L'attualedellae patron dell'Unicusano ha superato al ballottaggio la coalizione di centrodestra con il candidato sindaco Orlando Masselli, che si è fermato al 45,38 per cento dei ...

Ternana, il presidente Bandecchi eletto sindaco ItaSportPress

Ha ottenuto il 54,62 per cento dei voti. L'attuale presidente della Ternana e patron dell'Unicusano ha superato al ballottaggio la coalizione di centrodestra con il candidato sindaco Orlando Masselli, ...L'esito delle Elezioni Comunali del 28 e 29 maggio 2023: al ballottaggio 41 comuni della Penisola, al primo turno quelli di Sicilia e Sardegna ...