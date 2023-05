Tenta rapina in corso Novara a Napoli | arrestato un 47enne

(Di lunedì 29 maggio 2023)in, a fermare il responsabile gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato dopo una fuga verso piazza Garibaldi Sabato mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in, hanno notato una persona chiamarli ed attirare la loro attenzione. I poliziotti l’hanno raggiunta e la stessa ha raccontato loro che, poco prima, nel ritornare verso il suo furgone dopo aver effettuato una consegna, aveva notato un uomo che aveva aperto lo sportello lato guida del veicolo; pertanto si era avvicinata ma quest’ultimo l’aveva aggredita con dei calci ed allontanata. Gli operatori hanno visto l’individuo segnalato ancora intento a prendere ...

