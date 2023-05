Tennis | Roland Garros | Trevisan ko al 1° turno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Parigi, 29 mag. - (Adnkronos) - Martinaesce di scena al 1°del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurra, numero 24 del mondo, 26 del seeding e semifinalista 12 mesi fa, cede all'ucraina Elina Svitolina, numero 192 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 12 minuti.