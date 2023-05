Tennis | Roland Garros | esordio vincente per Djokovic

(Di lunedì 29 maggio 2023) Parigi, 29 mag. - (Adnkronos) - Novaksi qualifica al 2° turno del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il serbo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, supera lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 114 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6 (7-1) in due ore e 26 minuti.

PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno, in campo Cobolli contro Alcaraz, poi sarà il turno di Cecchinato . In serata chiude Sinner ...Il ligure si impone all'esordio in tre set al canadese, numero 10 del ranking Atp PARIGI (FRANCIA) - Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno delGarros, secondo Slam del 2023 in corso di svolgimento sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista ligure, numero 130 del ranking Atp, ha sconfitto all'esordio il ...L'azzurro, superato l'esordio alGarros per la dodicesima volta in carriera, ha trovato anche la prima vittoria contro un top - 10 nel torneo al sesto tentativo. Al secondo turno Fognini se la ...

Fabio Fognini ha battuto Auger Aliassime con una partita eccezionale al Roland Garros. Eccezionale un colpo rifilato nel terzo set per il ligure, in grande spolvero.