Tennis | Roland Garros | esordio vincente per Djokovic

(Di lunedì 29 maggio 2023) Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Novak Djokovic si qualifica al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il serbo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, supera lo statunitense Aleksandar Kovacevic, numero 114 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6 (7-1) in due ore e 26 minuti.

Il tabellone maschile del Roland Garros Il tabellone femminile del Roland Garros Punti chiave 16:28 Djokovic, esordio vincente 15:32 Super Fognini: eliminato Auger-Aliassime... 5-7, 6-1, 6-3 Schwartzman vs (32) Zapata Miralles 1-6, 6-7, 6-2, 6-0, 6-4 (19) Bautista Agut vs Wu 7-6, 6-1, 6-1 Roland Garros, Roland Garros...PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide al Roland Garros, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno, in campo Cobolli contro Alcaraz, poi sarà il turno di Cecchinato. In serata chiude Sinner...

Roland Garros, "Un colpo da mago!" Fognini irreale, Aliassime a bocca aperta Eurosport IT

Il ligure si impone all'esordio in tre set al canadese, numero 10 del ranking Atp PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno. Secondo giorno di gara al Roland Garros e primi risultati in attesa di big come il n.1 Alcaraz e del n.9 azzurro Sinner in campo stasera. Avanza il britannico n.14 Cameron Norrie che ha superato il francese...