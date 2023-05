Tennis | Roland Garros | esordio facile per Sinner | le quote vedono l’azzurro già al secondo turno

(Di lunedì 29 maggio 2023) Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Janniksi prepara a unsemplice nel2023. Ilta azzurro, reduce dalla cocente eliminazione agli Internazionali d’Italia contro Cerundolo, non dovrebbe avere problemi nel primodello slam parigino, dove si troverà di fronte ad Alexandre Muller: il successo del numero uno italiano è visto a 1,02 su Scommessemania e 1,03 su Newgioco, contro il suo avversario a 10,80.avanti anche per la conquista del primo set, visto a 1,14 mentre il francese è proposto a 5,35. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 in favore di, offerto a 1,31, seguito dal 3-1 a 5,40. L'articolo CalcioWeb.

Jannik Sinner Questa sera Jannik Sinner farà il proprio debutto alGarros 2023. Il tennista azzurro è uno degli uomini più attesi, soprattutto sulla terra di ... Penso che abbiamo unsimile ...Gli atleti di Tschabuschnig in tabellone alGarros Corrado Tschabuschnig ne ha ben 6 quest'... Se riusciamo a giocare unun po' sporco, terraiolo, dovremmo riuscire a portarla a casa'. ......Tour Madrid Opentournament singles final match at Caja Magica in Madrid on May 6, 2023. (Photo by Thomas COEX / AFP) Kostyuk, la tennista ucraina in sfida contro Sabalenka durante il...

Roland Garros, c'è Sinner: stasera contro il francese Muller. Sei italiani in gara la Repubblica

Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara a un esordio semplice nel Roland Garros 2023. Il tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione agli Internazionali d’Italia contro Cerund ...Poche variazioni nel ranking Atp di tennis nella settimana che apre il Roland Garros. Una di queste riguarda l'Italia con Jannik Sinner che scende al nono posto superato da Taylor Fritz per 35 punti.