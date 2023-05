Tennis | Roland Garros | Cobolli fuori al primo turno con Alcaraz

(Di lunedì 29 maggio 2023) Parigi, 29 mag. – (Adnkronos) – Flavioesce di scena al 1°del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurro, numero 159 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo spagnolo Carlos, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5 in due ore di gioco. L'articolo CalcioWeb.

Lotta ed esce a testa alta Flavio Cobolli, che al debutto in uno Slam viene battuto dal numero 1 al mondo e favorito della vigilia per la vittoria delGarros, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si impone 6 - 0, 6 - 2, 7 - 5 in poco meno di due ore di gioco Cobolli eliminato al 1° turno: vince Alcaraz 6 - 0, 6 - 2, 7 - 5 Era una mission impossible, ...PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno insieme al numero uno Alacaraz che ha battutto Cobolli. Poi sarà il turno di Cecchinato . In ...Si chiude in 1h e 59 di gioco il debutto nel tabellone principale delGarros di Flavio Cobolli, sconfitto in tre set da Carlos Alcaraz con lo score di 6 - 0 6 - 2 ...messo in mostra il suo...

Roland Garros, "Un colpo da mago!" Fognini irreale, Aliassime a bocca aperta Eurosport IT

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2023 di tennis, domani, martedì 30 maggio, si completerà il primo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile e scatterà quello dei ...Avere ancora qualcosa da dare. A 36 anni Fabio Fognini ha ancora grandi motivazioni, nonostante tutto. Non è stato un periodo facile per il ligure, falcidiato da tanti infortuni. Del resto, in una car ...