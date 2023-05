Telefono azzurro | 17 130 denunce di bimbi scomparsi nel 2022

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 29 maggio 2023): dati allarmante sulle scomparse di bambini. Ogni anno, in Europa, spariscono circa 250mila bambini, uno ogni due minuti, e più delle volte, queste scomparse sono seguite da violenze e abusi. Nelsono state rilevate 17.130di scomparsa di minori solo in Italia, di cui 14.410 hanno riguardato la fascia d’età 15-17 anni. Delle 17.130, una media di 47 al giorno, il 75,90% riguarda stranieri (una media di 36 al giorno) e il 24,10% italiani (una media di 11 al giorno). Durante l’anno, il 55% dei minori coinvolti è di sesso maschile e il 45% è di sesso femminile. Sono alcuni dei dati del dossier di“I bambini Invisibili” presentato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dei bambini ...