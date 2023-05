Teddy Long | “Spero che il successo di Hollywood non faccia male a John Cena”

(Di lunedì 29 maggio 2023)ha lavorato duramente per diventare uno dei più grandi nomi del wrestling professionistico, avendo portato la WWE sulle sue spalle dal 2006 al 2016. Ora è un part-timer e ha un’agenda fitta di impegni aha sempre dato il meglio di sé, indipendentemente dal ruolo che gli veniva affidato, e i riconoscimenti ottenuti anegli ultimi tempi parlano da soli. Tra questi, i suoi ruoli in film come “The Suicide Squad” e “Peacemaker” e persino nei film di “Fast & Furious”. Recentemente, il rapper di Boston ha rivelato di non credere in Theory durante un promo a Raw prima di WrestleMania 39. Molti hanno pensato che quello non fosse il modo migliore per dare consigli ad Austin. Mai perdere la testa! Intervenendo a The Wrestling Time Machine, il WWE Hall Of Famer ...

PresidentsRoosevelt and William Taft were two prominent visitors that enjoyed the fruits of ... Roaring Fork Coop hasbeen an outpost for local farmers to sell their meats and eggs and ...

Teddy Long: "Ecco la mia idea di main event da sogno per ... World Wrestling

Lo storico general manager della WWE ha svelato un match che avrebbe intenzione di vedere allo Showcase of the Immortals ...Rivelazione shock su Randy Orton, l'atleta ci prova ma la situazione resta al limite, fan devastati,situazione potrebbe non migliorare ...