Taglio le zucchine così e poi le metto in forno | non sono come pensi | Queste diventano croccantissime!

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ricetta irresistibile e diversa dal solito: taglia lee mettile nelin questo modo, verrannoLeun ingrediente molto versatile in cucina, purtroppo però non piacciono a tutti, specialmente ai più piccoli. Ma niente paura perché grazie a questa ricetta gustosa e diversa dal solito conquisterai praticamente chiunque. Non devi fare altro che tagliare le, metterle nele vedrai che risultato! Lenon le hai mai provate! – grantennistoscana.itNon solo ti verranno super saporite, ma anche croccantissime. Provare per credere! Bando, quindi, alle ciance e scopriamo la ricetta passo passo. È talmente buona che anche i tuoi figli ti chiederanno il bis ...