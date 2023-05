Taekwondo | Mondiali Baku 2023 | domani l’esordio di Vito Dell’Aquila

(Di lunedì 29 maggio 2023) Entrano nel vivo idiin corso di svolgimento a, in Azerbaijan. E gli occhi sono tutti puntati su, numero uno del ranking mondiale e campione del mondo in carica nella categoria fino ai 58 kg. L’azzurro farà il suo esordioinsieme anche a Maristella Smiraglia che si cimenterà nella categoria -73kg, mentre Natalia D’Angelo scenderà sul quadrato nella categoria -67kg. Nel fine settimana appena trascorso, Giada Al Halwani ha gareggiato nella categoria -57kg. Dopo una vittoria convincente nel primo incontro contro la lettone Inese Tarvida, si è fermata agli ottavi di finale contro l’uzbeka Madina Mirabzalova. SportFace.

La 26esima edizione dei Campionatidiandrà in scena a Baku, Azerbaijan, dal 29 maggio al 4 giugno. L'appuntamento è di fondamentale importanza in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono 15 ...Maksim Khramtsov e Vladislav Larin non parteciperanno ai prossimidi, in programma dal 29 maggio al 4 giugno a Baku (Azerbaigian). A deciderlo la World. I due campioni olimpici, rispettivamente nelle categorie sotto gli 80 kg e +80 kg, ...... Pietro Torre (bronzo aiAssoluti di scherma), Riccardo Villa e Caterina Gaddi (stelle ... Ginnastica,, Scherma, Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Arti Orientali, Muay Thai, Gym Boxe e ...

Taekwondo, Mondiali 2023: Giada Al Halwani fuori agli ottavi. L'azzurra sconfitta da Mirabzalova

ROMA (ITALPRESS) - Vito Dell'Aquila, campione del mondo in carica nella categoria -58kg, è atteso ai mondiali di taekwondo in programma a Baku. La competi ...I Campionati Mondiali di taekwondo 2023 sono iniziati ufficialmente quest'oggi alla Crystal Hall di Baku con le prime due categorie di peso, ma c'è grande attesa in casa Italia per la giornata di doma ...