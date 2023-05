Taekwondo | Mondiali 2023 | Giada Al Halwani fuori agli ottavi L’azzurra sconfitta da Mirabzalova

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Cominciano arrivare le prime notizie in chiave Italia da Baku, città dell’Azerbaijan che sta ospitando i Campionatidi, rassegna cominciata quest’oggi presso la Crystal Hall. Nella categoria -57 kg femminileAlè stata infatti eliminatadi finale, cedendo il passo in tre round all’uzbeka Madinanello specifico aveva sconfitto la lettone Inese Tarvida ai sedicesimi, regolandola con un secco 2-0 imponendosi per 6-5 nella prima frazione e per 4-0 nella seconda. Combattutissimo invece l’incontro con l’avversaria dell’Uzbekistan, terminato con il risultato di 1-2 dunque risolto soltanto alla bella dopo cheera riuscita a ripristinare gli ...