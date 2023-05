Tabellone Supercoppa Italiana 2023 | definite le semifinali col nuovo format Accoppiamenti e quando si gioca

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Con la penultima giornata della Serie A 2022-ufficialmente andata in archivio, si è andata ufficialmente a definire anche la prossima. L’edizione che si giocherà dal 4 all’8 gennaio 2024 in Arabia Saudita sarà quella della rivoluzione, dato che le partecipanti del trofeo nazionale passeranno dalle canoniche due a quattro. La Lega Calcio ha scelto di adeguarsi al cosiddetto “modello spagnolo” con le prime due classificate del campionato che andranno a sfidare le due finaliste della Coppa Italia. Le squadre ai nastri di partenza della competizione sono già decise. Vedremo il Napoli, fresco di terzo Scudetto della propria storia, e Lazio ormai matematicamente seconda, quindi Fiorentina e Inter che hannoto la finale dell’Olimpico. Quale sarà il programma del torneo che si disputerà in Arabia ...