Tabellone maschile Roland Garros 2023 | Alcaraz e Medvedev guidano il seeding | presenti Sinner e Musetti

(Di lunedì 29 maggio 2023) È stato sorteggiato ilprincipale delper quel che concerne il singolare, con Carlose Daniilche saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche a Novak Djokovic, numero 3 ed inserito nella parte alta del, così come a Jannikche, testa di serie numero 8, è in rotta di collisione con il campione degli Internazionali BNL d’Italia in quarti di finale.anche Lorenzo, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi.PARTE ALTA (1)vs (Q) Cobolli O’Connell vs DanielArnaldi b. Galan 2-6 6-3 6-0 ...

IlUS Open 2022 Ilfemminile US Open 2022IlUS Open 2022 Ilfemminile US Open 2022IlUS Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Roland Garros 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile ... Sport Fanpage

Nella giornata di ieri, domenica 28 maggio, il Tennis Club Faenza è tornato in campo con le sue due squadre più rappresentative, in Serie B2 Femminile e ...Jannik Sinner giocherà nella sera del 29 maggio contro Alexandre Muller: nella prima giornata, splendido en plein per il tennis italiano ...