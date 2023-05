Svizzerra | il Sion di Balottelli retrocesso in Challenge League

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ildi Mario Balotelli e Paolo Tramezzani hanno perso l’ultima giornata del campionato svizzero e retrocedono inBrutte notizie per Mario Balotelli e Paolo Tramezzani: ilha perso 4-0 contro il San Gallo e retrocede in, la Serie B svizzera. Una retrocese dettata dalla pessima striscia di sconfitte nelle ultime giornate, in cui in 8 partite sono arrivate 7 sconfitte ed un solo pareggio.