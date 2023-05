Svelato il programma della prossima stagione del Teatro alla Scala | che sarà inaugurata il 7 dicembre con il “Don Carlo” E vedrà sul podio i più grandi direttori del mondo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 29 maggio 2023) Giuseppe Verdi ridusse il suo Dona quattro atti proprio per il, e oggi lalo celebra proponendo questa versione di uno dei capolavorisua maturità per la data più importante: la sera dell’inaugurazione2023-2024. Primo appuntamento di unricco quantitativamente (14 opere, sette balletti, sette appuntamenti sinfonici, più concerti straordinari, orchestre ospiti, recital e “chicche” per ragazzi) e qualitativamente: da Kirill Petrenko a Esa-Pekka Salonen a Christian Thielemann, deinomi non manca nessuno. «Più stelle che in cielo» era il mottoMetro Goldwyn Mayer, ma in questo caso ce ne potremmo appropriare… ...