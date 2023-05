Surf, Ranch Pro 2023: Leonardo Fioravanti in top-5, vince Griffin Colapinto. Carissa Moore svetta tra le donne OA Sport

Finita nell'album dei ricordi la sesta tappa del Championship Tour 2023 di surf. Il Surf Ranch Pro 2023 ha eletto re e regina della tavola in questa edizione 2023 e ci si riferisce all'americano Griff ...Merewether surfer Ryan Callinan has kept his position at No.8 on the Championship Tour rankings after an equal ninth-placed finish at the Surf Ranch Pro in California.