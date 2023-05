Superbike | GP Imola 2023 | programma | orari | tv | streaming Il calendario dal 2 al 4 giugno

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Riprende dall’Italia il Campionato Mondialedi. Questo fine settimana, precisamente da 2 al 4, andrà infatti in scena a Misano Adriatico il GP di, quinto appuntamento del. I riflettori saranno chiaramene puntati sull’unico, grande protagonista, della stagione. Stiamo parlando di Alvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati), al momento leader incontrastato della classifica piloti con la bellezza di 236 punti. Tra gli osservati speciali ci saranno inoltre il turco Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK), provvisoriamente secondo con 167, oltre che chiaramente il compagno di squadra Andrea Locatelli, terzo con 133. Occasione importante inoltre per gli altri piloti italiani, motivati a fare bene nell’appuntamento di casa, ovvero Bassani (Motocorsa Racing ...