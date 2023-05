Sudtirol | Bisoli | “Successo meritato | cercheremo di vincere anche al San Nicola”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Pierpaoloha parlato al termine delper 1-0 sul Bari, valevole per l’andata delle semifinali playoff di Serie B: “Il Bari è una grande squadra, ma abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo fatto una buona partita, sul piano del palleggio e della voglia di fare gol. Al ritornodi portare la qualificazione alla finale, sarà dura farlo di fronte ai 55mila spettatori del San, ma credo che questa società sia un grande spot per il calcio perché con le idee siamo arrivati fino a qua”. SportFace.

Le parole di Pierpaolo, tecnico del, dopo la vittoria dei tirolesi nell'andata del secondo turno dei playoff di Serie B Pierpaoloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del...BOLZANO - Al Druso fa festa il. La squadra disi aggiudica il primo round nelle semifinali playoff contro il Bari (1 - 0 il risultato finale). Partita poco spettacolare e avara di occasioni da gol. Vanno vicini al ...- Bari, Rover firma il 'corto muso'. Dopo un quarto d'ora in cui la tensione prende per la mano l' equilibrio , arrivano le mosse degli allenatori:sceglie Rover al posto di Lunetta, ...

Sudtirol, Bisoli: "Battuto un grande Bari. Stanotte penserò a quale voto fare in caso di finale" TUTTO mercato WEB

Andiamo la per portare a casa la qualificazione, ma meglio di questo non sappiamo fare". Sudtirol-Bari, Bisoli: "Solo col talento a volte non si vince" Bisoli ha continuato parlando della sfida di ...Non è stata una bella partita ma l’andata della prima semifinale play-off per andare in Serie A va al Südtirol. La squadra di Bolzano guidata da mister Bisoli… Leggi ...