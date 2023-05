Sudtirol-Bari stasera | Playoff Serie B calcio 2023; orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si giocherà questa sera, lunedì 29 maggio, la prima semifinale di andata deidiB. Alle 20.30, con diretta su Sky, DAZN, Helbiz e OneFootball, si sfideranno. A Bolzano, i padroni di casa cercano di indirizzare lae di confermarsi vera sorpresa di questo campionato cadetto. Neopromossi e con un avvio turbolento con ben due cambi in panchina, con Pierpaolo Bisoli i biancorossi altoatesini si sono arrampicati fino al sesto posto in regular season e nel turno preliminare hanno eliminato la Reggina. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Il, dal canto proprio, ha chiuso al terzo posto il campionato diB ed entrerà in scena nei ...