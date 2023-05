Südtirol-Bari | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di lunedì 29 maggio 2023) Squadre in campo oggi alle 20:30 per la semifinale d'andata del Playoff Serie B. Grande battaglia tra

Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol -, match dello stadio Druso valevole per l'andata delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023 . Gli altoatesini, dopo aver eliminato la Reggina nel turno preliminare, ...Si giocherà anche l'andata della semifinale di playoff di Serie B tra Sudtirol e, in programma alle 20:30 al Druso. Infine andrà in scena gara - 2 della sfida tra Olimpia Milano e Sassari, ...LE PARTITE Lunedì 29 maggio: ore 20.30 Martedì 30 maggio Cagliari - Parma: ore 20.30