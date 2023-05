Successo l’Open Day di Seriana Edilizia per il 10° anniversario

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023) Bergamo. Con i lavori di allestimento iniziati all’alba e sotto la pioggia ha preso poi vita una location degna del decennale di. Il sole ha iniziato a brillare sulla sede di via Buratti giusto un’ora prima del via ai festeggiamenti per il decimodell’azienda. Ed è infatti stato questo, metaforicamente, l’inizio di questa azienda: andare avanti credendoci sempre, soprattutto all’inizio quanto la sensibilità per la prevenzione sismica era insufficiente rispetto a quanto sia invece necessaria nel nostro territorio. Per condividere anche con tutti coloro che, da casa, vivono le sfide e le fatiche dei propri cari che ogni giorno si spendono per un mondo più antisismico, sabato 27 maggio si è tenuta una giornata dedicata al 10° anno di attività ma soprattutto a chi ne fa parte ogni giorno. L’evento privato, ...