Su 4R di giugno - Colonnine | nessuno rimuove gli abusivi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 29 maggio 2023) Che cosa fate se, con la vostra auto elettrica, arrivate alla sospirata colonnina di ricarica e la trovate occupata da un "abusivo" con una vettura dotata di motore a combustione? La prima cosa che vi viene in mente è chiamare la polizia locale e chiederne l'intervento. Ed è proprio quello che abbiamo fatto per realizzare il servizio pubblicato sul numero didi Quattroruote. Con la nostra Audi Q4 Sportback e-tron bisognosa di ricaricare la batteria, abbiamo visitato sei diversepresenti in altrettante diverse zone di Milano, tutte occupate da auto termiche (in un paio di casi, ibride plug-in non allacciate alla rete); giunti sul posto, abbiamo chiamato il centralino della polizia locale, segnalando la situazione, e aspettato il promesso invio di una pattuglia. Invano: in un arco di tempo compreso tra un'ora e due ore e 10 minuti, ...