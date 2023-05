Stupro al parco Trenno | ritrovata in stato confusionale la 27enne americana

Il luogo dove si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale è unmolto frequentato dai residenti della zona.commenta È stata rintracciata a Milano la ventisettenne americana , di professione designer , che aveva riferito di essere stata vittima di violenza sessuale aldi Trenno, per poi sottrarsi al ricovero rendendosi irreperibile. Lo hanno reso noto i carabinieri. La donna è stata trovata in zona Porta Genova, dopo che alcuni passanti l'avevano notata ...Unopunitivo perpetrato da esponenti dell'estrema destra, per le sue idee politiche, per ... Dove sono Al. Mi sento male nel senso che mi sento svenire non solo per il dolore fisico in ...

Milano, ritrovata la designer americana che aveva denunciato uno stupro nel parco di Trenno Open

La designer aveva fatto perdere le sue tracce, scappando dalla clinica Mangiagalli: ritrovata in stato confusionale, verrà sottoposta a visita psichiatrica ...È stata rintracciata dai carabinieri la 27enne americana, di professione designer, che lo scorso venerdì aveva riferito di essere stata vittima di violenza sessuale al parco di Trenno, per poi sottrar ...