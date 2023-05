Studi di Genere | o Gender Studies | a che punto siamo in Italia

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fino a settembre 2022 non vi era, in, nessun corso di laurea dedicato aglidi, oes. Una lacuna rilevante, soprattutto se raffrontata ad altri Paesi – in particolare gli Stati Uniti e i Paesi anglosassoni -, dove essi vantano, al contrario, una tradizione accademica duratura e un’offerta formativa particolarmente variegata e strutturata. Le difficoltà incontrate a livello nazionale sono perlopiù culturali, e investono sia il contesto universitario, sia la percezione che si ha deglidi– in un Paese, lo ricordiamo, dominato dalla cosiddetta “ideologia/teoria del” e da posizioni radicate ed estremo conservatorismo. La situazione, però, è finalmente mutata, grazie al primo Corso di laurea magistrale in ...