Studente minaccia i compagni con una pistola e ferisce l’insegnante

(Di lunedì 29 maggio 2023) con un coltello, portata d’urgenza in ospedale Unodi 16 anni dell’istituto superiore Alessandrini di Abbiategrasso hato icon una, poi risultata essere unagiocattolo, e ha ferito con un coltello. Secondo quanto raccontato dai presenti, questa mattina, verso le 8:25, losarebbe entrato in classe con lain mano, intimando idi lasciare l’aula. Subito dopo si sarebbe scagliato contro, una docente di 51, ferendola all’avambraccio e alla testa con un coltello. Leggi anche: Tragedia sul Lago Maggiore, si ribalta una barca, morte 4 persone Immediatamente sono intervenuti i militari dell’Arma. Al loro arrivo, il giovane, sotto ...

