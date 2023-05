Studente aggredisce insegnante | Sasso | “Ennesimo episodio | occorre tutelare subito la categoria”

Secondo una prima ricostruzione sembra che loabbia anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire. Non si sa ancora, al momento, se prima o dopo il ...... intervenuto sul posto intorno alle 8.30, la professoressa, una donna di circa 50 anni, avrebbe riportato un taglio a un braccio e non sarebbe grave, mentre lo, un 16enne, avrebbe riportato ...Una sorta di crisi psicotica, i nervi che saltano fino all'aggressione al professore : sono gli elementi di un episodio accaduto in un istituto scolastico di Cunardo nella tarda mattinata di giovedì ...

Milano, studente aggredisce prof a scuola con un'arma da taglio Open

Uno studente di un istituto di secondo grado, l'Iis Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano), ha aggredito questa mattina una professoressa. (ANSA) ...ABBIATEGRASSO (MI) - Una professoressa è stata aggredita da uno studente questa mattina ad Abbiategrasso. Le sue ferite alla testa e al braccio non sono ...