Studente accoltella professoressa a scuola e minaccia i compagni con una pistola

In aggiornamento Attimi di terrore, questa mattina, all'Istituto di istruzione superiore "Emilio Alessandrini" di Milano. Nella sede di via Einaudi ad Abbiategrasso unodi 16 anni, pochi minuti dopo le 8, ha aggredito una docente di 51 anni colpendola alla testa e ferendola con un coltello all'avambraccio. Inizialmente si era parlato di una aggressione a ...Lievi ferite anche per il ragazzo che l'ha aggredita: loè stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ...Unodi 16 anni ha ferito all'avambraccio con un coltello una professoressa di 51 anni, in un istituto superiore di Abbiategrasso, l'Iis Emilio Alessandrini in via Einaudi . L'episodio si è ...

Studente accoltella prof in una scuola ad Abbiategrasso vicino Milano e minaccia compagni con pistola finta Virgilio Notizie

Uno studente di 16 anni è entrato a scuola in via Einaudi ad Abbiategrasso con una pistola e un coltello e ha accoltellato un’insegnante di 51 anni. Si è… Leggi ...Tragedia a Milano. Oggi lunedì 29 maggio in una scuola di Abbiategrasso, hinterland est della città, un giovane di 16 anni ha fatto irruzione in aula alle ...