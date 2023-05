Studente accoltella la professoressa | ricoverato in neuropsichiatria

(Di lunedì 29 maggio 2023) su Tg. La7.it - Sono le 8.20 all'Istituto secondario Alessandrini di Abbiategrasso , nell'hinterland milanese. Un lunedì come tanti, i ragazzi sono in classe quando ...

Sono le 8.20 all'Istituto secondario Alessandrini di Abbiategrasso , nell'hinterland milanese. Un lunedì come tanti, i ragazzi sono in classe quando improvvisamente un sedicenne estrae un coltello e ...Avevo convocato per domani i genitori per motivi didattici' ha detto il presidente dell'istituto superiore Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, Michele Raffaeli, parlando dello. 'Mi sto ...Il coltello e la pistola (a pallini) Quando le prime pattuglie dei carabinieri sono arrivate, l'insegnante si era rifugiata in bagno, mentre losi trovava ancora in aula: da solo e con la ...

Abbiategrasso, studente accoltella professoressa. Valditara: “Fatto inquietante, serve lo psicologo nelle scuole” IL GIORNO

L'episodio risale alla prima ora di lezione, quando l'alunno ha ferito la docente di italiano a un braccio e alla testa. La donna, trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.Accoltella l’insegnante e minaccia i compagni in classe. L’aggressore, uno studente di 16 anni, pare rischiasse il debito in italiano e storia, le materie della professoressa assalita e ferita. L’epis ...