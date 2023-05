Strategia di sviluppo locale | il Gal Irpinia Sannio a Nusco e Calabritto

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’attività del Galfinalizzata alla elaborazione delladiche, nelle intenzioni del Presidente Angelo Frattolillo, è tesa ad affermare inun’azione di promozione e valorizzazione del territorio che non sia fine a sé stessa, ma che abbia ripercussioni concrete sull’intera comunità, in primis dal punto di vista economico. Due gli appuntamenti in programma in questa settimana: il primo a, alle 11.00 di oggi, lunedì 29 maggio, presso l’aula consiliare, incentrato sulle aree interne come laboratori sociali; il secondo a, alle ore 15.00 del 30 maggio, durante il quale si discuterà di enogastronomiadel ...

La capacità di migliorare la gestione delle politiche die coesione è una necessità per la ... che è al centro delladel governo e della Commissione europea e quindi si tratta di una ...... nazionali o sovranazionali, e alla conseguente possibilità di calibrare la propriacon ... Pianificazione edelle singole iniziative pertinenti alle diverse macroaree implicano un ...Lagenerale non può che essere 'figlia' di una visione condivisa a livello europeo. L'... lo Stato non solo le priva di un rilevante 'carburante' che può causare lodi altre attività ...

Sviluppo Sostenibile, adottato il Piano di Strategia Nazionale San Marino Rtv

Siamo stati a Velenje, in Slovenia, nel polo produttivo di Gorenje che oggi rappresenta il cuore pulsante di Hisense Europe e dove nascono (dal design alla produzione) gli elettrodomestici per il nost ...“Stamattina a Roma l’incontro con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha sancito la prosecuzione di un rapporto proficuo tra il presidente B ...