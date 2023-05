Storica vittoria nel DTM per Lamborghini

Wishofer è stato costretto al ritiro, mentre il suo compagno di squadra Clemens Schmid ha concluso appena fuori dalla top - 10 ' Siamo felici per questa primanel DTM, che coincide ...Così Matteo Salvini ha salutato laalle amministrative in Spagna dei partiti di centrodestra che hanno conquistato alla sinistra città cruciali come Valencia e Siviglia,roccaforte ...Unache ha dell'incredibile per come è maturata. All'83' sullo 0 - 0, il portiere dei ...e Pessina in 3 occasioni a trasformare i rigori assegnati al club di Berlusconi nella sua prima...

Una storica vittoria per la Rappresentativa Under 16 che conquista il ... Lega Nazionale Dilettanti

Elia Guerrini Guadagni straordinario protagonista insieme al 79enne Franco . L’intero il podio in piazza Grande è stato completato da Enzo Cestelli. .Il progetto che i due licei stanno portando avanti è pensato e realizzato per informare e far prendere coscienza a tutti gli studenti che esista una "Scuola ...