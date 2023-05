Capace di spingersi ai quarti di finale al Roland Garros nel 2022,ha firmato la quinta ... Arriva al secondo turno anche Anastasia. La finalista del Roland Garros 2021 ha ...Perora ci sarà un derby con Samsonova . Poi è stata la volta di Donna Vekic . La ... È stata Sloanea estrometterla: 6 - 0 6 - 4 per la finalista del 2018. Troppi errori, doppi ...COURT PHILIPPE - CHATRIER Ore 11:45 - (16) Pliskova vsa seguire - (3) Djokovic vs ...00 -vs L. Fruhvirtova a seguire - Draper vs Etcheverry a seguire - (25) Van de Zandschulp ...

Stephens e Pavlyuchenkova, orgoglio e sorrisi a Parigi SuperTennis

Finisce subito il Roland Garros di Karolina Pliskova. La ceca, semifinalista a Parigi nel 2017, è caduta al primo ostacolo nel duello frsa ex Top ...La ceca, ex numero 1 al mondo, non è riuscita a gestire la pressione sul Philippe Chatrier. Per Keys e Pavlyuchenkova ora ci sarà un derby ...