STATS – Cagliari-Parma | il duello decisivo | Lapadula vs Buffon

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tutti i numeri in vista della semifinale dei playoff di Serie B trache andrà presto in scena C’è grande attesa per, uno dei match più intriganti della fase finale della Serie B anche per il portato di storia che contiene. In Sardegna si respira fiducia per il match di domani sera, che sarà solo il primo atto di una sfida che ha in due giocatori gli uomini simbolo delle due squadre e proprio dal lorodipenderà molto dell’esito conclusivo.Sul fronte sardo, il protagonista è Gianluca, 33 anni. Sul versante emiliano, c’è il grande vecchio dello sport globale, quel Gianluigiche di primavere ne ha 45 e ha l’entusiasmo di un ragazzino, pronto a riportare ilesattamente dov’era quando lui vi ...