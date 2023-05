Stasera in tv Ben Affleck e Jason Momoa sono i supereroi di “Justice League” che salvano il mondo

Leggi su amica

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una pellicola dalla gestazione molto complicata. Ecco la storia di “Justice League” (2017) di Zack Snyder, che arrivain tv su Italia 1 (foto ufficio stampa) Un film strano, difficile. Che ha polarizzato gli spettatori. C’è chi lo ha amato. Chi, invece, lo ha profondamente odiato. Una gestazione complicata che è risultata in una versione – il director’s cut – uscita 4 anni dopo il film originale.in tv su Italia 1 alle 21.20 c’è Justice League (2017) di Zack Snyder. La risposta della Dc Comics agli Avengers. Dove Superman, Aquaman, Batman, The Flash e Wonder Woman uniscono le forze per salvare il. E come gli avverari della Marvel, anche questa pellicola straripa di star hollywoodiane. Da Bena Gal Gadot, daa Henry Cavill. La trama di ...