(Di lunedì 29 maggio 2023) La Champions è sfumata. Era un sogno legittimato dalla matematica e i sogni sono sempre autorizzati, oltre a non costare nulla. Non era un’aspettativa realistica alla luce della forza delle altre big e di un’interavissuta indall’Atalanta. I momenti di svolta sono stati periodicamente interrotti da ricadute negative.

...del Chieri è stata una veradi emozioni, che non si appresta ancora a interrompersi. Perché la formazione di Canavese è riuscita in quello che, parole del tecnico, nessuno a inizio...La gara tra i brianzoli e il Lecce è terminata 0 - 1, ma ha regalato un'di sensazioni ... Colombo, quale futuro Lorenzo Colombo è indubbiamente cresciuto nel corso di questain Serie ......scelta di opere molto amate ha regalato parecchi sold out (e ora Betta può varare la "sua")... e non solo perché ha garantito un contributo che in certi giorni è parso un'- Regione e ...

Stagione in altalena ma si va in Europa. E Gasp cosa farà L'Eco di Bergamo

La Champions è sfumata. Era un sogno legittimato dalla matematica e i sogni sono sempre autorizzati, oltre a non costare nulla. Non era un’aspettativa realistica alla luce della forza delle altre big ...Firenze, 29 maggio 2023 - Prima il cinquantanovesimo gradino, con l’ottavo posto sempre in ballo, a ruota il numero 60 della stagione. Cifra enorme, mai nessuna squadra aveva giocato così tanto. Come ...