Stadio ‘Maradona’ | Manfredi gela De Laurentiis | Vedremo qual è la proposta del Napoli

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Il meccanismo concessorio si basa su un project financing, quindi sulla presentazione di un progetto di ristrutturazione con un piano di investimenti pluriennale che giustifichi la concessione. E’ un discorso che dobbiamo mettere in campo, vediamoè ladele poi la valuteremo. Esistono delle norme di legge che governano queste tipologie d’intervento”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, commentando le dichiarazioni rilasciate ieri dal patron del Calcio, Aurelio De, nel programma ‘Che tempo che fa’, in merito alloha sottolineato che “una cosa è la convenzione d’uso, che è legata all’uso dellocome è stato in ...