Stadio Maradona al Calcio Napoli | possibile svolta | rivelazione del sindaco Manfredi!

Si seguito il comunicato del club : ' I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Sampdoria, in programma il 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso lo Diego Armando di Napoli, ...Aggiunge Repubblica che a rasserenare il clima non aiuta la recente uscita di ieri sera da Fazio del presidente del Napoli che sullo ha detto: 'Vorrei che diventasse di proprietà. Se ...

De Laurentiis: "Costruisco il nuovo Stadio Maradona a Caserta" Vesuvio Live

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dall'agenzia Dire, in merito alla concessione dello stadio Diego Armando Maradona ad Aurelio De Laurentiis, president ...Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato del progetto stadio a margine di una seduta del consiglio metropolitano. Le sue dichiarazioni. “Il meccanismo concessorio – le parole del primo cittadi ...