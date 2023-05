Spider-Man | Across the Spider-Verse | quante versioni di Spider-Man appariranno nel sequel?

Era dai tempi di: Homecoming che i fan del MCU si stavano chiedendo chi avessemesso mano sull'ex - quartier generale degli Avengers, e pare che sarà Ironheart , la serie Disney+ dedicata ...... invece di 70.99; Horizon Forbidden West (PS5) al prezzo consigliato di 49.99, invece di 80.99; Gran Turismo 7 (PS4) al prezzo consigliato di 39.99, invece di 70.99; Marvel'sMiles ...Non è solo per il (bellissimo) ...

Lo Spider-Verse di Spider-Man, spiegato Fumettologica

Esattamente, quante versioni di Spider-Man possiamo aspettarci in Spider-Man: Across the Spider-Verse Risponde uno dei registi del film.È la versione PS5 Standard, edizione europea con copertina in inglese e gioco in italiano. L'uscita è prevista entro quest'anno.