Spareggio Verona-Spezia | incubo o ultima speranza? Regolamento e possibile data

(Di lunedì 29 maggio 2023) La 37ª giornata del campionato di Serie A ha fornito nuove importanti indicazioni. E’ già tutto deciso per le squadre qualificate alla prossima Champions League: Napoli, Lazio, Inter e Milan. Per quanto riguarda la zona Europa e Conference è ancora tutto aperto, a 90 minuti dal termine. In zona Europa League l’Atalanta occupa la quinta posizione con 61 punti, poi la Roma con 60 punti e la Juventus a 59 punti. In arrivo anche l’ultimo verdetto in zona retrocessione. Già in Serie B Cremonese e Sampdoria, il Lecce è matematicamente salvo dopo il colpo sul campo del Monza. Per il terzultimo posto è testa a testa tra, appaiate a 31 punti. Foto di Luca Zennaro / AnsaIl calendario a confronto Ultimi 90 minuti di fuoco per decidere l’squadra retrocessa in Serie B. Trasferte sulla carta proibitive per ...