Spalletti | “Sono un po’ stanco e ho bisogno di fermarmi | faccio un passo indietro”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“A De Laurentiis ho detto subito per rispetto alla società che hodi stare fermo per un anno,un po’e voglio stare con mia figlia Matilde”, così Lucianoa margine dell’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione”, dopo che ieri il presidente De Laurentiis aveva rivelato che il tecnico ha chiesto un anno sabbatico. ”A volte per amore si lascia – ha aggiunto – Una città come Napoli non merita cose normali ma molto di più. Merita cose che bisogna domandarsi se siamo in grado di metterle ancora a disposizione o no. Siccome non credo sarà cosìun passettino”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.